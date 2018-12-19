"Громкий" завершил испытания и передан флоту

Новый боевой корабль "Громкий" закончил государственные испытания и передан Тихоокеанскому флоту России, а торжественная церемония подъема флага должна состояться 25 декабря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"Громкий" заложили в 2012 году на Амурском судостроительном заводе, а уже в августе 2018 года он сошел со стапелей. Это уже второй корабль проекта 20380, принятый в состав ТОФ. Первый, "Совершенный", встал на боевое дежурство в конце июля 2017 года. Плюс, по данным из открытых источников, Тихоокеанский флот пополнят еще два аналогичных сторожевика – "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Боевые корабли проекта 20380 – это небольшие сторожевики ближней морской зоны. Водоизмещение – всего около 2 тысяч тонн, длина – примерно 100 метров, а экипаж – 99 человек. Строят эти корветы с применением технологий малой радиолокационной заметности. А основное вооружение – противокорабельный комплекс "Уран" с 8 ракетами Х-35. Каждой достаточно, чтобы топить суда водоизмещением до 5 тысяч тонн.