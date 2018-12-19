Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 декабря 201817:40

Фигуристка Загитова пропустила официальную тренировку перед чемпионатом России

EPA

В Саранске прошла первая официальная тренировка перед чемпионатом России по фигурному катанию. На ней отсутствовала олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. О причинах пропуска спортсменкой тренировки ничего не известно.

Как сообщает Sports.ru, Загитова должна была разминаться в третьей группе участниц турнира. Кроме того, на тренировке отсутствовала и тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря 2018 года.

Сейчас

18:01

Американские войска полностью уходят из Сирии

17:08

МИД РФ: Киев признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

16:59

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

16:30

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен из Китая

13:49

Собаководов обязали убирать фекалии своих питомцев

13:22

Роуминг отменен на всей территории России

13:18

Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Американские войска полностью уходят из Сирии

Американские войска полностью уходят из Сирии

1 час назад
МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

1 час назад
Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны

Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны

30 минут назад
После Brexit Великобритания ужесточит миграционную систему

После Brexit Великобритания ужесточит миграционную систему

1 час назад
Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

2 часа назад
Юлиан и Анастасия: нетайный роман

Юлиан и Анастасия: нетайный роман

1 час назад
Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

10 часов назад
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

4 часа назад
Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

1 час назад
Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

3 часа назад
С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

5 часов назад
Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

6 часов назад
"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

2 часа назад
Финал уже сегодня: узнай имена победителей

Финал уже сегодня: узнай имена победителей

2 часа назад
Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

7 часов назад
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

17.12.2018 12:25
"Яндекс": мы не получаем данные пользователей Facebook c 2015 года

"Яндекс": мы не получаем данные пользователей Facebook c 2015 года

55 минут назад
Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

2 часа назад
В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

2 часа назад
Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

2 часа назад
Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

2 часа назад
В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

2 часа назад
Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

3 часа назад
Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

3 часа назад
За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

3 часа назад
Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

4 часа назад
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

4 часа назад
Медведев о критике депутатов: никто из министров не должен бронзоветь

Медведев о критике депутатов: никто из министров не должен бронзоветь

4 часа назад
Собачников обязали убирать фекалии своих питомцев

Собачников обязали убирать фекалии своих питомцев

4 часа назад
Спустя 8 лет Дума запретила контактные зоопарки и собачьи бои

Спустя 8 лет Дума запретила контактные зоопарки и собачьи бои

5 часов назад
Террористов изолируют от обычных зеков

Террористов изолируют от обычных зеков

5 часов назад
Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

5 часов назад
Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

5 часов назад
Кокорин порекомендовал всем прочитать "Графа Монте-Кристо"

Кокорин порекомендовал всем прочитать "Графа Монте-Кристо"

5 часов назад
Роуминг отменен на всей территории России

Роуминг отменен на всей территории России

5 часов назад
Российский космонавт получил ключ от МКС

Российский космонавт получил ключ от МКС

5 часов назад
Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

5 часов назад
Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

6 часов назад
ГАЗ рассказал, вернется ли "Волга" на конвейер

ГАЗ рассказал, вернется ли "Волга" на конвейер

6 часов назад
Спецназ ФСБ ликвидировал террористов ИГ на Ставрополье

Спецназ ФСБ ликвидировал террористов ИГ на Ставрополье

7 часов назад
Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

8 часов назад
"С днем рождения!" вместо "С Новым годом!": 1 января на Украине отпразднуют юбилей Бандеры

"С днем рождения!" вместо "С Новым годом!": 1 января на Украине отпразднуют юбилей Бандеры

9 часов назад
Телепортация Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

Телепортация Маска: под Лос-Анджелесом открыт скоростной тоннель

9 часов назад
28 ньютонов: Роскачество определило силу сборки конструкторов

28 ньютонов: Роскачество определило силу сборки конструкторов

10 часов назад
Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

17.12.2018 22:50
"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

17.12.2018 18:20
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

17.12.2018 12:22