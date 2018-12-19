Фигуристка Загитова пропустила официальную тренировку перед чемпионатом России

В Саранске прошла первая официальная тренировка перед чемпионатом России по фигурному катанию. На ней отсутствовала олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. О причинах пропуска спортсменкой тренировки ничего не известно.

Как сообщает Sports.ru, Загитова должна была разминаться в третьей группе участниц турнира. Кроме того, на тренировке отсутствовала и тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря 2018 года.