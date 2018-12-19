Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 декабря 201820:40

На Эльбрусе начал работу самый высокогорный объект сотовой связи в России и Восточной Европе

Курорты Приэльбрусья развивают свою инфраструктуру для обеспечения комфортного отдыха и безопасности туристов. В начале зимнего туристического сезона на южном склоне Эльбруса появилась новая базовая станция МТС, что позволило обеспечить голосовой связью и мобильным интернетом верхние участки горнолыжных трасс и все альпинистские маршруты на Эльбрусе.

Устойчивый сигнал сотовой связи появился и на станции канатной дороги "Гара-Баши", которая является акклиматизационным пунктом для альпинистов и служит отправной точкой маршрутов на вершину Эльбруса.

Установка базовой станции на рекордной для России высоте 3888 метров над уровнем моря проходила в течение двух месяцев в сложных горноклиматических условиях. Это потребовало разработки уникального технического проекта и использования нестандартных решений, чтобы новый объект связи мог надежно работать в условиях низких температур, обильных осадков, сильных ветров, сейсмической активности. Все оборудование станции, которое обеспечивает прием и передачу радиосигнала, помещено в специальный бокс, защищающий жизненно важные элементы.

"Курорты Северного Кавказа достаточно активно развиваются, поэтому качественная инфраструктура связи — необходимый элемент для их популяризации. — отметил на запуске станции президент МТС Алексей Корня. — В современном мире сложно переоценить влияние цифровых сервисов на нашу жизнь, и мы рады, что смогли предоставить возможность тем, кто отдыхает, занимается спортом или совершает восхождение на Эльбрус, оставаться на связи с внешним миром, и при необходимости, со службами спасения, даже в непростых горноклиматических условиях".

"Кабардино-Балкария — небольшая, но очень гостеприимная республика, куда ежегодно приезжают тысячи туристов со всей страны. И для нас очень важно, что ответственный бизнес помогает развивать инфраструктуру региона и вносит свой вклад в повышение привлекательности республики для гостей. Еще прошлой зимой связаться с альпинистами, вышедшими на маршрут к вершине Эльбруса, было невозможно из-за отсутствия сигнала сотовой связи. Поэтому мы приветствуем инициативу МТС по обеспечению этой территории голосовой связью и мобильным интернетом, — прокомментировал появление самой высокогорной базовой станции МТС врио главы республики Кабардино-Балкария Казбек Коков. — Это, несомненно, станет важным фактором в координации работы оперативных служб и служб спасения, повысит комфорт и безопасность отдыхающих".

Сейчас

18:01

Американские войска полностью уходят из Сирии

17:08

МИД РФ: Киев признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

16:59

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

16:30

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен из Китая

13:49

Собаководов обязали убирать фекалии своих питомцев

13:22

Роуминг отменен на всей территории России

13:18

Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Американские войска полностью уходят из Сирии

Американские войска полностью уходят из Сирии

2 часа назад
МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

3 часа назад
Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны

Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны

2 часа назад
После Brexit Великобритания ужесточит миграционную систему

После Brexit Великобритания ужесточит миграционную систему

2 часа назад
Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

3 часа назад
101-летнюю москвичку обокрали почти на 300 тысяч рублей

101-летнюю москвичку обокрали почти на 300 тысяч рублей

1 час назад
Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

12 часов назад
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

6 часов назад
Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

3 часа назад
Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

5 часов назад
С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

7 часов назад
Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

8 часов назад
"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

4 часа назад
Финал уже сегодня: узнай имена победителей

Финал уже сегодня: узнай имена победителей

4 часа назад
Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

9 часов назад
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

17.12.2018 12:25
Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и не заплатил за прокат лошадей

48 минут назад
Пейсли: история одного из самых трендовых узоров

Пейсли: история одного из самых трендовых узоров

1 час назад
Десятка Nature: какие люди оказали наибольшее влияние на науку в уходящем году

Десятка Nature: какие люди оказали наибольшее влияние на науку в уходящем году

1 час назад
Что нужно знать о синдроме Дауна?

Что нужно знать о синдроме Дауна?

1 час назад
Полиция Литвы отпустила 72-летнего россиянина под подписку о невыезде

Полиция Литвы отпустила 72-летнего россиянина под подписку о невыезде

1 час назад
"Яндекс": мы не получаем данные пользователей Facebook c 2015 года

"Яндекс": мы не получаем данные пользователей Facebook c 2015 года

2 часа назад
Юлиан и Анастасия: нетайный роман

Юлиан и Анастасия: нетайный роман

3 часа назад
Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

3 часа назад
В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

4 часа назад
Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

4 часа назад
Продажи "заряженной" Lada Vesta внезапно отложили

Продажи "заряженной" Lada Vesta внезапно отложили

4 часа назад
Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

4 часа назад
В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

4 часа назад
Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

4 часа назад
Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

4 часа назад
За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

5 часов назад
Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

5 часов назад
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

6 часов назад
Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

6 часов назад
Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

6 часов назад
Роуминг отменен на всей территории России

Роуминг отменен на всей территории России

7 часов назад
Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

7 часов назад
Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

8 часов назад
Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

10 часов назад
Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

17.12.2018 22:50
"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

17.12.2018 18:20
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

17.12.2018 12:22