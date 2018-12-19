Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны

Открыл эсэмэску — и лишился всех денег, что были на карте: сразу в трех российских регионах обезвредили банду хакеров. Они использовали новую схему — рассылали вирусные СМС, которые вскрывали данные кредиток. Банда успела похитить почти 20 миллионов рублей. Есть ли защита от таких сообщений?

То, что перед полицейскими вероятный организатор целой серии вирусных атак, подтвердил обыск. В квартире — настоящий киберарсенал.

- Это что за устройство?

Флеш-карты, модемы и мощные компьютеры: как предполагают сыщики, при помощи всего этого хакерам удалось похитить у россиян более 18 миллионов рублей. Причем не выходя из дома — виртуально.

"Злоумышленники рассылали смс-сообщения с вредоносным программным обеспечением. Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам группы, которые похищали денежные средства", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нужно было всего лишь найти номер потенциальной жертвы — например, на сайте объявлений. Свои люди у банды работали в Ростове, Москве и Йошкар-Оле. При задержании они устроили настоящий спектакль.

- Что случилось-то?

Как установили полицейские, компьютерщики нашли брешь в программном обеспечении смартфонов и воровали миллионами. По сравнению с масштабом преступной деятельности хакеров из другой группировки — Lurk — просто копейки.

В 2016-м эти злые компьютерные гении буквально потрошили виртуальные кошельки крупных российских банков — воровали миллиардами. И если бы не беспрецедентная операция силовиков — задержания прошли одновременно в 15 регионах — вряд ли бы остановились сами.

Вирус проникал во внутренние сети финансовых учреждений, открывая неограниченный доступ к денежным переводам. Сейчас дело "Лурка" в суде. Полсотни хакеров получили копии обвинительных заключений — причем на флешках, что происходит впервые: прокуратура приняла вызовы цифровой эпохи.

У кибермошенников, которые специализировались на смартфонах, суд еще впереди. Часто от такой атаки не защищает даже мощная антивирусная программа. Единственный способ сохранить сбережения — не открывать подозрительных сообщений.