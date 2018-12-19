Погиб один из водителей: под Тюменью столкнулись автобус и грузовик

Неподалеку от поселка Боровский в Тюменской области столкнулись автобус, перевозящий шестерых пассажиров, и грузовик.

Инцидент произошел вечером 18 декабря. Автобус развозил работников местного предприятия по домам. В нем находилось, помимо водителя, еще шесть человек.

Два пассажира в результате аварии получили травмы, один из них, 26-летний мужчина, тяжелые — в настоящее время он находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. Водитель автобуса скончался на месте ДТП.

По предварительной информации виноват в аварии водитель грузовика, который, выполняя разворот, не пропустил автобус, двигающийся в попутном направлении.