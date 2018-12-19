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Brexit 1 час назад
После Brexit Великобритания ужесточит миграционную систему
После выхода из Евросоюза Великобританию ждет реформа миграционной системы, заявил министр внутренних дел Соединенного королевства Саджид Джавид. Сведения о предстоящей миграционной реформе содержатся в очередном пакете документов о реформах после Brexit, опубликованном правительством.
В числе прочего предусматриваются ужесточение режима пропуска на границе и введение новых виз для трудовых мигрантов. По словам Саджида Джавида, в основу реформы ляжет принцип оценки "того, что люди могут дать Британии, а не того, где они родились". Новые критерии для въезда в страну и отказ от ограничений на количество трудовых мигрантов должны позволить Великобритании привлекать столько людей, сколько требуется для развития бизнеса.
При этом в целом миграционную систему Британии ждет ужесточение, передает РИА Новости. Планируется запрет на прием в качестве документов на границах идентификационных карт, выданных странами ЕС, ввод системы предварительной регистрации иностранцев, планирующих приехать в Британию, увеличение числа электронных пунктов пропуска, при прохождении через которые граждан будут автоматически проверять по биометрическим базам данных. С принятием закона обо всем этом прекратит действовать режим свободы передвижения между Британией и ЕС.
Новые визы для трудовых мигрантов будут выдаваться сроком на год, их получатели смогут работать в Британии, но не смогут пользоваться социальной поддержкой. Также по этим визам невозможно будет привезти в Британию членов семьи или получить статус резидента.
Получить новую рабочую визу после истечения срока действия предыдущей можно будет после годового интервала. Это, по замыслу правительства, должно позволить бизнесу нанимать столько сотрудников, сколько необходимо на конкретном этапе развития.
При этом снимаются ограничения на количество иностранных студентов, обучающихся в Британии. Также им дадут возможность после учебы найти работу в Соединенном королевстве. Бакалаврам и магистрам правительство планирует разрешить искать работу по действующей визе в течение шести месяцев после получения диплома, а кандидатам наук — в течение 12.
Законопроект о миграционной реформе полностью опубликуют 20 декабря, а введение новых мер планируется после 2021 года.
Планируется, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. После этого начнется двухлетний переходный период, за который Лондону и Брюсселю необходимо будет выработать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах.
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