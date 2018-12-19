Полиция Литвы отпустила 72-летнего россиянина под подписку о невыезде

Литовская полиция отпустила россиянина Валерия Иванова под подписку о невыезде, обвинения с него снимать отказались. Накануне историка задержали за незаконное хранение огнестрельного оружия. В настоящее время Иванов находится в российском посольстве в Литве, он заявил, что чувствует себя удовлетворительно, однако в его возрасте, а ему почти 72 — такие задержания плохо сказываются на здоровье, передает телеканал "Россия 24".

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, задержание в Вильнюсе российского историка и заявление литовских силовиков о раскрытии сети, "работающей на Россию", — очередное проявление русофобии и откат от демократических свобод.

Дипломат напомнила, что именно "свобода слова, права человека, невмешательство в частную жизнь, защита прав и свобод личности" являлись целью вступления прибалтийских стран в эти структуры.

Ранее стало известно о задержании 18 декабря в Вильнюсе гражданин России 72-летнего историка Валерия Иванова по подозрению в шпионаже.

На совместной пресс-конференции департамент госбезопасности Литвы, прокуратура и полиция сообщили о раскрытии целой пророссийской сети, в которую якобы входил также экс-руководитель Социалистического фронта Литвы Альгирдас Палецкис. Его задержали около месяца назад.

Палецкис стал первым в истории страны осужденным по 170-й статье литовского УК "Об отрицании советской оккупации". Обвинение ему было предъявлено после того, как в феврале 2011 года в радиоинтервью, посвященном событиям у вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, он выразил предположение, что тогда "свои стреляли в своих".

11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, однако власти СССР назвали данное решение противоречащим Конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные митинги, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ, занявших ряд стратегических объектов.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В результате столкновений около телецентра митингующих с военными, выступавшими на стороне советской власти, погибли 14 человек, более 600 получили ранения.

Сотрудники спецслужб заявляли, что столкновения — результат крупномасштабной провокации, а все погибшие были застрелены снайперами.

Начальник Департамента охраны края Литвы в 1990–1991 годах Аудрюс Буткявичюс впоследствии в ряде интервью говорил, что по его приказу на крышах соседних с телебашней домов были размещены снайперы "Саюдиса" (общественно-политическое движение за выход Литовской ССР из состава СССР), которые стреляли в людей. Расследование по этому поводу следственные органы Литвы не проводили.