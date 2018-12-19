Греция приняла решение выдать Александра Винника Франции

Верховный суд Греции утвердил решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника.

Как передает телеканал "Россия 24", на оглашении вердикта Виннику стало плохо, ему пришлось оказывать помощь прямо в зале суда.

Защита россиянина намерена обжаловать приговор.

Винник сильно ослабел из-за голодовки, которая длится уже 24 дня. Однако, он не намерен прекращать протест, пока его не вернут на родину. Александра Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США, там его обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов через биржу криптовалют.

Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция.