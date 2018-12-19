Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 декабря 201819:45 (обновлено в 19:50)

Гендиректор хлебокомбината "Черкизово" задержан на 72 часа

Global Look Press

Преображенский суд столицы продлил на 72 часа срок содержания под стражей генерального директора хлебокомбината "Черкизово" Яна Соловьева. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о невыплате зарплаты на возглавляемом им предприятии.

По сообщению пресс-секретаря Преображенского суда Александры Савельевой, по ходатайству прокуратуры срок задержания Соловьеву продлили до 21 декабря. На 11:00 21 декабря назначено рассмотрение ходатайства следствия об избрании Соловьеву меры пресечения в виде ареста.

Ранее 105 работников хлебокомбината "Черкизово" объявили бессрочную голодовку из-за невыплаты зарплаты, напоминает ТАСС. Этот хлебокомбинат — дочернее предприятие компании "Настюша" Игоря Пинкевича, который с лета прошлого года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. По материалам прокурорской проверки по фактам невыплаты заработной платы в отношении должностных лиц ООО "Торговый дом "Настюша" и ОАО "Черкизово" были возбуждены уголовные дела по статье 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы").

По версии следствия, зарплату сотрудникам не выплачивали с августа этого года. Руководство комбината задолжало 100 сотрудникам завода зарплату на общую сумму более 10 миллионов рублей. Генеральный директор хлебозавода скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Ранее сегодня представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что работникам хлебокомбината начали выплачивать зарплату. Накануне, 18 декабря, людям было выплачено 600 тысяч рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сегодня, что в Кремле держат на контроле ситуацию, сложившуюся на хлебозаводе "Черкизово", и что о ней доложат Владимиру Путину.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по г. Москве Юлия Иванова ранее уточнила, что уголовное дело в отношении руководства хлебокомбината "Черкизово" возбуждено по статье о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной или иной заинтересованности.

По словам Ивановой, в офисе компании, а также по месту жительства генерального директора и бухгалтера компании проведены обыски. В результате изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела, передает РИА Новости. В рамках расследования будут приняты все возможные меры для возмещения причиненного работникам организации вреда, уточнила она.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" возьмет под управление хлебозавод "Черкизово", сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. По словам Собянина, он взял ситуацию под личный контроль.

Генеральный директор комбината "Черемушки" Юрий Мугандин уже сообщил, что хлебозавод "Черкизово" возобновит работу, прерванную из-за ситуации с невыплатой зарплаты, в пятницу, 21 декабря.

Сейчас

18:01

Американские войска полностью уходят из Сирии

17:08

МИД РФ: Киев признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

16:59

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

16:30

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен из Китая

13:49

Собаководов обязали убирать фекалии своих питомцев

13:22

Роуминг отменен на всей территории России

13:18

Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Американские войска полностью уходят из Сирии

Американские войска полностью уходят из Сирии

2 часа назад
МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

МИД РФ: Киев по сути признался в подготовке новой провокации в Керченском проливе

3 часа назад
Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны

Участников банды хакеров задержали сразу в трех регионах страны

2 часа назад
После Brexit Великобритания ужесточит миграционную систему

После Brexit Великобритания ужесточит миграционную систему

2 часа назад
Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

Путин приехал в "Современник", чтобы лично поздравить Волчек

3 часа назад
101-летнюю москвичку обокрали почти на 300 тысяч рублей

101-летнюю москвичку обокрали почти на 300 тысяч рублей

1 час назад
Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

Рубль больше не в силах держать удар: дальше - только падение

12 часов назад
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

6 часов назад
Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

Архитектурный вандализм: 21 историческое здание снесли в Москве в 2018 году

3 часа назад
Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

Виталий Мутко: футбол знает, куда двигаться

5 часов назад
С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

С 1 января 2019 года в России увеличится количество пожаров

7 часов назад
Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

Четыре мумии и костяная нога: в морге столичного онкоцентра обнаружились страшные тайны

8 часов назад
"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

4 часа назад
Финал уже сегодня: узнай имена победителей

Финал уже сегодня: узнай имена победителей

4 часа назад
Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

9 часов назад
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

17.12.2018 12:25
Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и не заплатил за прокат лошадей

51 минута назад
Пейсли: история одного из самых трендовых узоров

Пейсли: история одного из самых трендовых узоров

1 час назад
Десятка Nature: какие люди оказали наибольшее влияние на науку в уходящем году

Десятка Nature: какие люди оказали наибольшее влияние на науку в уходящем году

1 час назад
Что нужно знать о синдроме Дауна?

Что нужно знать о синдроме Дауна?

1 час назад
Полиция Литвы отпустила 72-летнего россиянина под подписку о невыезде

Полиция Литвы отпустила 72-летнего россиянина под подписку о невыезде

1 час назад
"Яндекс": мы не получаем данные пользователей Facebook c 2015 года

"Яндекс": мы не получаем данные пользователей Facebook c 2015 года

2 часа назад
Юлиан и Анастасия: нетайный роман

Юлиан и Анастасия: нетайный роман

3 часа назад
Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

Вести.net: Google закрывает поисковый проект для Китая

3 часа назад
В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

В аэропорту Домодедово приняли на вооружение танковый тягач

4 часа назад
Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов

4 часа назад
Продажи "заряженной" Lada Vesta внезапно отложили

Продажи "заряженной" Lada Vesta внезапно отложили

4 часа назад
Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

Последний рейс с клиентами "Жемчужной реки" отправлен в Москву из Китая

4 часа назад
В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

В Москве продали дом, где жил профессор Преображенский

4 часа назад
Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

Не жизнь, а цирк: главный злодей Голливуда простился с Америкой

4 часа назад
Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

Собаки с уникальным чутьем: шалайку представили как новую породу

4 часа назад
За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

За музыку в такси пытаются взимать по 500 рублей

5 часов назад
Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

Александр Алаев: не прошедшие лицензирование клубы не смогут носить прежние названия

5 часов назад
"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

"Убийца Tesla" от Jaguar: старт продаж и цены в России

6 часов назад
Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

Психологи выяснили, чем грозит хамство коллег

6 часов назад
Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

Въехавшему в подземный переход водителю автобуса дали четыре года колонии

6 часов назад
Роуминг отменен на всей территории России

Роуминг отменен на всей территории России

7 часов назад
Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

Отдохнуть и подлечиться: почему стоит отправиться в Сивас

7 часов назад
Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

Куда поедут россияне на Новый год: топ-10 популярных направлений

8 часов назад
Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

Настоящая или искусственная: какую елку выбрать?

10 часов назад
Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

17.12.2018 22:50
"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

17.12.2018 18:20
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

17.12.2018 12:22