Ледокол "Андрей Вилькицкий" продемонстрировал свою уникальность

Жители Северной столицы стали свидетелями грандиозного зрелища: по Неве прошел 7-этажный арктический дом — новейший российский ледокол "Андрей Вилькицкий". Громадный покоритель ледяных торосов умеет ломать льды толщиной до 4-х метров. А за уникальную маневренность его еще называют "танцующим".

Этот разворот в устье Невы — как выпускной танец ледокола. Танцующий — так его и называют. За возможность в течение одной минуты повернуться вокруг своей оси на 360 градусов.

"Вообще техника очень сильно вперед ушла. Если посмотрите – здесь на мостике сплошные приборы, электронные карты, радары. Им очень легко управлять", — отметил Юрий Ахромкин, капитан ледокола.

Его строили на Выборгском судостроительном заводе. Только там сейчас создают ледоколы с тремя или четырьмя рулевыми колодками, которые вращаются абсолютно автономно. Это и делает 120-метровые махины юркими и быстрыми.

"Этот ледокол не только давит лед, не только ломает собственным весом, но и режет его. За ним остается канал чистой воды, что очень удобно танкерам, идущим следом", — рассказал Александр Соловьев, генеральный директор ПАО ""Выборгский судостроительный завод".

Мощный дизель-электрический двигатель позволяет "Андрею Велькицкому" разгоняться до 30 километров в час и на полном ходу рубить лед в два метра толщиной. Но вообще ему подвластны и четыре метра.

В акватории Невы ледокол чувствует себя прекрасно. И первый привет от дедушки ледокольного арктического флота, знаменитого "Красина". Велькицкий отвечает.

Виды северной столицы прямо с борта — такой прощальный подарок для "Андрея Вилькицкого". А для петербуржцев вид самого необычного ледокола, аналогов которому нет в мире. Только два дня, и "Вилькицкий уйдет в Арктику. Обская губа и арктические ворота — "Вилькицкий" будет проводить сквозь льды танкеры.

Там уже полгода работает первый в серии подобный ледокол "Александр Санников".

"Очень важно, что оба ледокола были построены в России. Это ледоколы, которые самые мощные в своем классе. И, если говорить о освоении Новопортовского месторождения, то можно считать, что это не только развитие нефтяной отрасли, но и триллионные налоговые поступления в бюджет и крупные заказы для российской судостроительной промышленности", — заявил Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпромнефть".

В ноябре ледокол блестяще прошел ходовые испытания на Балтике. Заход в порт Петербурга — дань уважения морскому городу.