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Большая пресс-конференция Владимира Путина 26 минут назад
Большая пресс-конференция президента: что ждет журналистов и зрителей
Меньше суток осталось до большой пресс-конференции Владимира Путина. Начало трансляции — 20 декабря в полдень. Число аккредитованных журналистов в этом году рекордное — более 1700 человек. Впрочем, это — не единственное отличие предстоящей пресс-конференции от всех предыдущих. Какие еще новшества ждут и журналистов, и зрителей?
Работа буквально кипит: отпарить нужно все складки на декоративных стенах. Такое внимание к деталям, что даже лишним ниткам на стульях не дают торчать.
Стол, за которым завтра будет сидеть Владимир Путин, рядом — трибуна для его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а вокруг — несколько видов стульев. Темные, светлые, стулья разной формы, чтобы режиссеры могли определить, какой из них в кадре будет смотреться гармоничней.
- Канал английского языка, 123.
Английский, французский, немецкий — на три языка готов перевод. Переводчикам из кабинок зал отлично виден — им важно артикуляцию уловить.
"Синхронный перевод — это очень сложный перевод, это мгновенный перевод. Поэтому переводчики-синхронисты работают в паре. Меняются каждые 10-15 минут", — рассказывает инженер систем синхронного перевода Яков Кравченко.
Владимир Путин чаще дает слово журналистам из российских регионов. На это и расчет у Веры Комаровой. Наша коллега из Тюмени уже в столице, реанимирует после перелета плакат.
"Скрутила и вокруг платья накрутила этот плакат. В сумке все нормально провезла, осталось вырезать. Хочется быть услышанной, хочется задать вопрос!" — говорит она.
С наглядной агитацией в руках проще привлечь внимание президента. Но безграничная фантазия журналистов мешает операторам — организаторы попросили держать плакаты в рамках формата А3.
"Большие плакаты перекрывают видимость основных камер, которые снимают зрителей. Они просто банально мешают! Но мы все равно в этом году подготовились, у нас есть камеры, которые обойдут любые плакаты", — говорит режиссер-постановщик пресс-конференции президента РФ Артем Шадров.
Сплетение проводов длиной в километры. Весь нерв разговора будет литься по ним — ни один взгляд не ускользнет от 15 камер. Новейшая техника, но и с ней без сильной руки не справиться.
- Один груз-противовес весит в среднем 18 килограммов. Смотрите, сколько много их тут!
Вместе — 700 килограммов. Все это — для баланса операторского крана. Он охватит весь зал, места в котором займут 1702 журналиста — рекорд. Столько титров для этой программы еще не готовили. Важно всех завтра правильно представить.
- Не всегда то, как расшифровано, совпадает с тем, как они представляются, как мы слышим. Особенно с китайскими корреспондентами у нас происходят сложности.
Сколько продлится пресс-конференция, никто не знает. Рекордная в свое время растянулась на 4 часа 40 минут. Но в Кремле отмечают: не рекорды важны, а содержание. Декабрьская встреча с журналистами — возможность подвести итоги года.
Пользуясь случаем, журналист молодежного издания из Дагестана гуляет по Москве. У него — свой вопрос президенту.
- Чем мы можем помочь в свои такие молодые годы своей стране?
Готовится и Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря, президент с понедельника сконцентрирован на работе с документами, справочными материалами. До начала большого разговора с журналистами — меньше суток.
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