Не обменяли и убили: на Украине скончался российский доброволец

Российские дипломаты на Украине взяли под контроль расследование гибели гражданина России, скончавшегося накануне в тюрьме Львова. Уже известно, что он — доброволец, бывший десантник, который приехал в Донбасс защищать мирных жителей.

Его фамилия по-прежнему в списке тех, кого украинская сторона готова обменять на своих военнопленных. Хотя уже точно известно — Валерий Иванов — забит насмерть надзирателями в украинской тюрьме.

"Циничность ситуации в том, что у меня на руках список, в котором один человек уже никак не может оказаться дома", — рассказал Владислав Дейнего, представитель ЛНР в Минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Он был избит охраной тюрьмы. Отправлен в карцер. И там от полученных побоев скончался", — рассказал Родион Мирошник, советник главы ЛНР.

Валерий Иванов приехал на Донбасс из Архангельска добровольцем, и был захвачен в плен украинскими военными.

Вот кадры его допроса СБУ после задержания в 2015 году: "Зачем вы приехали? — Приехал помогать ЛНР в борьбе против фашистского режима".

Глаза едва открываются, заплывшее лицо — как бывает сразу после избиения. А это — три года спустя — уже в колонии строгого режима города Дрогобыч Львовской области. Иванов получил двенадцатилетний срок, но своего мнения о происходящем на Донбассе не изменил.

"Я не наемник. Я не за деньги иду. Иду защищать по своим принципам", — заявил он.

Такая принципиальная позиция нынешним украинским властям была невыгодна — она разрушала миф о присутствии в стране российских военных. Возможно, именно поэтому Иванова не обменяли год назад, хотя он был в автобусе, в котором пленных привезли к линии разграничения.

"Ирина Геращенко, как представитель Порошенко, я уверен и с подачи самого Порошенко, это сделала. Этих людей привезли на линию разграничения и готовы были обменять. Тут же на коленке список переделали и людей — тридцать человек — оттуда изъяли. Среди них был и Валерий Иванов", — рассказал Мирошник.

Официальная версия гибели Иванова — несчастный случай. Якобы, упал и ударился головой.

"Генеральное консульство России во Львове держит ситуацию на контроле и в настоящее время идет работа по установлению контактов с родственниками для передачи тела на родину", — сообщил Денис Голенко, пресс-атташе посольства РФ в Киева.

Жительница Донецка Елена Петрук провела в заключении в харьковской колонии два года и восемь месяцев и хорошо знакома с нечеловеческими условиями содержания в украинских тюрьмах.

"Избивали, стреляли. Пальцы перебили, губы, переносицу", — рассказала она.

О систематических пытках в украинских тюрьмах уже докладывали в ООН, но чаще всего представителей международных правозащитных организаций даже не пускают на порог, и судить о нарушениях можно лишь по отрывочным свидетельствам выживших заключенных.