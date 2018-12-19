Просто по номеру телефона: перевод денег становится максимально простым и удобным

Уличные табло с курсами валют уходят в прошлое. Накануне президент подписал поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Они направлены в первую очередь против сомнительных обменников, существовавших в нашей стране более 20 лет. Выгодный курс на улице — часто приманка в подворотню, где никто ничего не гарантирует. Теперь такие табло можно размещать только внутри банков.

В начале 90-х пятая часть доходов населения сразу уходила в обмен валюты. Сегодня мы все больше и больше предпочитаем расчеты онлайн. Платежная система Visa, еще недавно грозившая санкциями, запускает в России новый сервис — переводы между банками по номеру телефона. Как это будет работать?

Переводы по номеру телефона настолько полюбились россиянам, что скоро мы еще будем выбирать, через кого перевести деньги удобнее и дешевле. Уже в январе Центробанк запускает свою систему быстрых платежей.

Если сейчас перекинуть деньги онлайн по номеру телефона можно только между клиентами одного и того же банка, с нового года география расширяется.

"Cделать это можно будет буквально в три касания, зайдя в мобильное приложение своего банка, выбрать счет, с которого необходимо списать средства, выбрать номер телефона получателя, указать сумму, и подтвердить перевод. И средства будут практически мгновенно переведены из вашего банка в другой и доступны получателю", — говорит директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка РФ Алла Бакина.

"Первые 12 банков, которые участвуют в пилоте, уже стартуют в январе 2019 года. А затем достаточно быстро к ним присоединяются еще 20 банков", — говорит генеральный директор, председатель правления Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Россия занимает первое место в мире по сумме и количеству денежных переводов с карты на карту. По данным ЦБ, за девять месяцев этого года таких операций россияне совершили более чем на 19 триллионов рублей. Это примерно пятая часть годового ВВП страны. Причем большинство — именно по номеру телефона. Это удобно и безопасно: не нужно всем сообщать номер своей карточки.

В ЦБ рассчитывают, что такие самостоятельные онлайн-переводы для потребителя будут даже дешевле, чем традиционные. Тарифы пока еще обсуждают, но банкам такая система однозначно выгодна, а Россия уже стала флагманом новых технологий.

"Мы уже сегодня занимаем первое место в мире по платежам гаджетами, смартфонами, по технологии Apple Pay, Samsung Pay. Мы — первая в мире страна по объему операций, по числу этих операций. Основной враг — это наличные. Чем меньше будет наличных в обороте — тем лучше", — говорит заместитель президента — председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Анатолий Печатников.

Переводить деньги в новой системе можно будет сразу со счета на счет, даже если нет никакой карты — и не только через телефон.

"Система будет развиваться, и осуществить перевод можно будет не только по номеру телефона, но и с адреса электронной почты, через аккаунт в соцсетях, в различных мессенджерах", — говорит Алла Бакина.

И это еще не все: в дальнейшем переводить деньги по номеру телефона можно будет не только физическим лицам, но компаниям и даже госучреждениям. И вот тогда не нужно будет вбивать длинные номера счетов.