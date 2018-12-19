Собянин взял ситуацию на хлебозаводе "Черкизово" под личный контроль
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в в Twitter, что голодающим сотрудникам хлебозавода "Черкизово" возместят долги по зарплате после перехода завода под управление кондитерско-булочного комбината "Черемушки".
Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 декабря 2018 г.
Как заявил гендиректор кондитерско-булочного комбината "Черемушки" Юрий Мугандин, хлебозавод "Черкизово" после простоя из-за проблем с долгами по зарплате возобновит работу 21 декабря.
По его словам, вся продукция будет выходить под прежним брендом.
По словам Юрия Мугандина, все работающие на хлебозаводе "Черкизово" (примерно 250-300 человек) продолжат работать на заводе и получать зарплату.
Как сообщалось ранее, несколько десятков сотрудников хлебозавода "Черкизово" начали бессрочную голодовку в связи с тем, что не получали заработную плату уже четыре месяца.
По материалам прокурорской проверки в отношении руководителей торгового дома "Настюша" (дочерняя компания ОАО "Черкизово"), одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело по статье "длительная невыплата заработной платы". Долг как перед сотрудниками предприятия превысил 80 миллионов рублей.
Хлебозавод является дочерним предприятием компании "Настюша" Игоря Пинкевича, с лета прошлого года находящегося под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков.
Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что руководство "Черкизово" не выплатило зарплату 100 сотрудникам на общую сумму более 10 млн рублей, гендиректор хлебозавода объявлен в розыск.
Хлебозавод "Черкизово" является дочерним предприятием компании "Настюша" Игоря Пинкевича, который с лета 2017 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщик в ЖК "Царицыно".
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль держит на контроле ситуацию с хлебозаводом "Черкизово", президенту России Владимиру Путину подготовлен доклад об обращении сотрудников предприятия.
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