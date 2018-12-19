"Магнитка" одержала волевую победу над "Ак Барсом" в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Магнитогорский "Металлург" на чужом льду обыграл по буллитам казанский "Ак Барс" — 4:3, уступая по ходу встречи со счетом 1:3.

В составе победителей шайбы забросили Иван Верещагин (27-я минута), Ииро Пакаринен (45-я) и Мэтт Эллисон (60-я). У проигравших отличились Артем Михеев (14-я), Джастин Азеведо (14-я) и Данис Зарипов (31-я). Победный буллит на счету Максима Матушкина.

"Металлург" одержал вторую победу подряд и с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Победная серия "Ак Барса" прервалась на четвертой игре. Казанская команда с 62 баллами идет третьей на Востоке.

Результаты других матчей игрового дня: "Нефтехимик" – "Автомобилист" – 1:2, "Торпедо" – "Трактор" – 2:3 ОТ.