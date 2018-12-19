Пентагон подтвердил, что США выводят солдат из Сирии

Пентагон подтвердил, что США приступили к процессу вывода своих вооруженных сил из Сирии.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Дана Уайт.

Она подчеркнула, что Вашингтон выводит свои войска из Сирийской арабской республики после того, как международная

контртеррористическая коалиция во главе с США освободила в стране все территории, захваченные боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Уайт отметила, что США и в дальнейшем будут сотрудничать с партнерами по разгрому ИГ везде, где действует террористическая группировка.

Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что США одержали в Сирии победу над игиловцами и поскольку это было единственной целью пребывания американских войск в стране, то солдаты и офицеры отправятся домой.

По данным информационного агентства Reuters, джи-ай будут выведены из Сирии в течение 60-100 дней.