Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

Три человека получили ножевые ранения в лондонском районе Тауэр-Хамлетс в результате нападения 40-летнего мужчины на территории медицинского центра, атаковавший задержан.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали сотрудники полиции Лондона.

Отмечается, что нападавший, которого при задержании стражи порядка ранили, был вооружен мачете. Правоохранительные органы страны не рассматривают происшествие, как акт терроризма.