Моуринью: я был горд носить эмблему "МЮ" с первого дня работы в клубе

Известный португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал свою отставку с поста главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Напомним, титулованный португалец возглавлял команду с 2016 года и был уволен во вторник.

Под руководством Моуринью "Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

"Я был горд носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с первого дня работы в клубе, — сказал Моуринью, которого цитирует ТАСС. — И я считаю, что все болельщики признают это".

В этом году "МанЮнайтед" валится с самого начала сезона. После недавнего поражения от "Ливерпуля" (1:3) команда занимает всего 6-е место в премьер-лиге, отставая от лидера на 19, а от "зоны Лиги чемпионов" – на 11 очков. Сам для себя Моуринью оставшейся задачей на сезон называл именно попадание в четверку лучших чемпионата Англии.