Запад Греции сотряс подземный толчок

В среду, 19 декабря, вечером по местному времени на западе Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его эпицентр находился на юго-западной оконечности полуострова Пелопоннес в 22 километрах от городка Метони.

Удар стихии ощущался на значительной территории. К настоящему времени сведений о нанесенном ущербе, жертвах или пострадавших не поступало, передает ТАСС.