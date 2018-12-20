Хакеры слили в "Нью-Йорк Таймс" тайную переписку европейских дипломатов

Хакеры взломали внутреннюю переписку дипломатов стран Евросоюза за последние несколько лет и передали архив газете "Нью-Йорк Таймс". Дипломаты уже признали подлинность документов и заявили, что их информационная система устарела и уязвима.

В слитых документах обсуждают самые разные политические вопросы — от встречи Путина и Трампа, которую в ЕС называют успешной для России до событий, которые на первый взгляд других стран не касаются. Например, описывают крестный ход в Екатеринбурге, отмечает телеканал "Россия 24".

Дипломаты также рассказывают, как вести диалог с США в обход Дональда Трампа — и какие проблемы он вызывает. Особую волну обсуждений вызвала торговая война Штатов и Китая, и то, как именно на нее отреагировал председатель КНР.