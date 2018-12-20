В Киеве осудили второго участника дешевого спектакля об "убийстве Бабченко"

Вынесен приговор второму обвиняемому в покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Тараса Стельмашенко оправдали по статье о терроризме и признали виновным в незаконном хранении оружия. Ему дали 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года и отпустили в зале суда.

Ранее еще один фигурант этого дела получил 4 с половиной года заключения. Третий подозреваемый находится в бегах, сообщает телеканал "Россия 24".

В конце мая этого года появилась информация об убийстве Бабченко, однако затем стало известно, что это была инсценировка СБУ, проведенная, якобы, для того, чтобы раскрыть покушение на журналиста.