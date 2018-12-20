В Москве прошло заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям

На мероприятии обсуждались итоги года, а также планы по реализации национальной политики страны на ближайшие несколько лет. Особое внимание уделили исполнению указа Владимира Путина "О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России", отмечает телеканал "Россия 24".