"Тоттенхэм" победил "Арсенал" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

"Тоттенхэм" одержал победу над "Арсеналом" в лондонском дерби и стал полуфиналистом Кубка английской лиги. Четвертьфинальная встреча прошла на домашнем стадионе канониров и завершилась со счетом 2:0 в пользу шпор.

В составе победителей мячи забили Сон Хынмин (21-я минута) и Деле Алли (60-я). "Тоттенхэм" одержал четвертую подряд победу во всех турнирах.

В другом четвертьфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Борнмут". На 83-й минуте отличился Эден Азар.

Днем ранее в полуфинал турнира также пробились "Манчестер Сити" и клуб третьего дивизиона "Бертон Альбион". Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки, которая состоится позднее.