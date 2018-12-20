Рибери принес "Баварии" победу над "Лейпцигом" в чемпионате Германии

В Германии завершился 16-й тур национального чемпионата. В центральном матче мюнхенская "Бавария" принимала "Лейпциг" и одержала победу со счетом 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте забил Франк Рибери. Примечательно, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве. На первой минуте добавленного времени прямую красную карточку получил полузащитник "Лейпцига" Штефан Ильзанкер, а спустя еще три минуты за второе предупреждение был удален хавбек мюнхенцев Ренату Саншеш.

"Бавария" одержала четвертую подряд победу в чемпионате и с 33 очками делит второе место в турнирной таблице с "Боруссией" из Мюнхенгладбаха. Обе команды уступают 6 баллов лидирующей дортмундской "Боруссии". "Лейпциг" с 28 очками идет четвертым.

Результаты остальных матчей тура: "Шальке" – "Байер" – 1:2, "Вердер" — "Хоффенхайм" — 1:1, "Майнц" — "Айнтрахт" — 2:2, "Фрайбург" — "Ганновер" — 1:1.