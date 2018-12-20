В столице открываются елочные базары

С четверга, 20 декабря, в Москве начнут торговлю более 200 елочных базаров. Кроме того, ароматную хвойную продукцию можно будет приобрести на территориях городских стационарных предприятий торговли.

В этом году все столичные елочные базары будут оформлены в едином стиле, разработанным "Москомархитектурой", передает "Интерфакс".

В минувшем году 20 декабря в разных районах Москвы открылось 206 елочных базаров, которые торговали как отечественными елями из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, так и импортными елками, выращенными в Дании.