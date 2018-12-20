Пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции сообщила, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча за удаление в игре с "Лионом".

Напомним, 16 декабря Головин на 47-й минуте гостевого матча 18-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (0:3) был удален с поля за грубый фол на капитане соперника Набиле Фекире. При этом судья решил удалить россиянина после просмотра видеоповтора. Отмечается, что дисквалификация Головина распространяется на матчи чемпионата Франции, Кубка Франции и Кубка французской лиги.

Одну встречу российский полузащитник уже пропустил. 19 декабря футболисты "Монако" на своем поле со счетом 1:0 победили "Лорьян" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 20-й минуте игра была остановлена главным арбитром из-за сильной грозы.