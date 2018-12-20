В ДТП под Псковом пострадали 7 человек

В Палкинком районе Псковской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали семь человек.

Четверо из пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще троим помощь была оказана на месте происшествия, передает ТАСС.