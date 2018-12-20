"Союз МС-09" взял курс на Землю

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" отстыковался от международной космической станции (МКС). Посадка возвращаемой капсулы с тремя членами экипажа запланирована на 8.04 по московскому времени в 147-х километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.

Как подчеркнули в Ракетно-космической корпорации "Энергия", обнаруженное ранее отверстие в бытовом отсеке космического корабля не угрожает безопасности экипажа, так как после отделения от возвращаемой капсулы этот отсек сгорит в атмосфере Земли, сообщает РИА Новости.

Возвращающиеся после космической вахты члены экипажа МКС – российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст (Германия) и американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор, которые доставят на Землю материалы, необходимые для ведущегося Роскосмосом и следственными органами расследования причин появления отверстия с корпусе "Союза": взятые в ходе выхода российских космонавтов в открытый космос образцы герметика, которым было закрыто отверстие, фрагменты микрометеоритной защиты, мазки с поверхности бытового отсека.