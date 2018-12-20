Российские спасатели везут в Донбасс новогодние подарки

Ранним утром в четверг, 20 декабря, в Донбасс отправилась 84-я автомобильная колонна МЧС России с гуманитарными грузами, в том числе, с новогодними подарками.

Автомашины вышли из Донского спасательного центра в Ростовской области и в настоящее время направляются к российско-украинской границе, передает ТАСС. Перед границей колонна разделится на две, каждая из которых пройдет проверку на пунктах пропуска. После процедуры проверки одна из колонн возьмет курс на Донецк, вторая – на Луганск.

Эта автоколонна с гуманитарными грузами для Донбасса — последняя колонна в уходящем году. Как сообщалось, МЧС России оказывает помощь населению юго-востока Украины с августа 2014 года. За это время нуждающимся в помощи было доставлено более 79 тысяч тонн гуманитарных грузов.