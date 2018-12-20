Ковальчук восстановился от травмы и сможет сыграть в следующем матче "Кингз"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук восстановился после травмы ноги и принял полноценное участие в тренировке команды.

Россиянин катался в третьем звене вместе с Брэнданом Липсиком и Нэйтом Томпсоном. Ковальчук, получивший повреждение 30 ноября, сможет сыграть в следующем матче "Кингз", который состоится в ночь на 23 декабря. Соперником "Лос-Анджелеса" будет "Сан-Хосе Шаркс".