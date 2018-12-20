"Питтсбург" Малкина победил "Вашингтон" Овечкина

Очередной игровой день регулярного чемпионата ограничился двумя матчами. В центральном из них "Вашингон Кэпиталз" принимал "Питтсбург Пингвинз" и потерпел поражение со счетом 1:2.

В составе победителей шайб забросили Сидни Кросби (30-я минута) и Брайан Раст (39). Российский центрфорвард "Пингвинз" Евгений Малкин отметился одной результативной передачей.

У проигравших единственный гол на счету Ларса Эллера (27) ​​​. Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин впервые за 15 матчей не смог набрать очки. Его личная рекордна серия прервалась на 15-й игре. Кроме того, у Овечкина прервалась и шестиматчевая голевая серия. Другой российский форвард Евгений Малкин не набрал баллов за результативность впервые за девять игр.

В другом матче игрового дня "Колорадо Эвеланш" на своем льду был сильнее "Монреаль Канадиенс".