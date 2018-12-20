Вулкан Шивелуч вновь выбросил многокилометровый столб пепла

В четверг, 20 декабря, днем по местному времени на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,7 километра над уровнем моря. Из-за низкой облачности определить направление распространения пеплового шлейфа пока невозможно.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, высота которого составляет 3283 метра над уровнем моря. Он активизировался в ноябре текущего года после почти годового "молчания", напоминает РИА Новости.