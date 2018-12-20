"Челси" и "Тоттенхэм" сыграют за финал Кубка лиги

Футбольная ассоциация Англии (FA) провела жеребьевку полуфинальных встреч третьего по значимости национального трофея – Кубка лиги. В одном из них встретятся два клуба из столицы Великобритании – "Тоттенхэм Хотсупр" и "Челси".

"Шпоры" накануне были сильнее еще одного лондонского клуба – "Арсенала" – 2:0. В свою очередь команда, принадлежащая Роману Абрамовичу, с минимальным счетом 1:0 переиграла "Борнмут".

Другую пару полуфиналистов составили действующие чемпионы страны из "Манчестер Сити" и клуб третьего английского дивизиона "Бертон". Манкунианцы в четвертьфинале были сильнее "Лестера" (1:1, 3:1 по пенальти), а "Бертон" выиграл у "Миддлсбро" (1:0).