Большунов, Устюгов и Белорукова выступят на лыжном "Тур де Ски"

Федерация лыжного спорта опубликовала состав сборной России по лыжным гонкам для участия в традиционной многодневной гонке "Тур де Ски 2018-2019", которая пройдет с 29 декабря по 6 января в Италии, Швейцарии и Германии в рамках Кубка мира.

Все первые номера российской команды примут участие в состязаниях, сообщает Skisport.Ru. К основному составу сборной добавится по одному лидеру Континентального кубка Восточной Европы, в случае если это будут россияне.

В мужской сборной выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Евгений Белов Евгений, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Андрей Собакарев.

Женскую команду возглавляет Юлия Белорукова, также в составе Анастасия Седова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева.