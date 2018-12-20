Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья. Церемония инаугурации состоялась на Приморской сцене Мариинского театра.

Как сообщает "Интерфакс", глава избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких озвучила итоги выборов. Кожемяко принес присягу, ему было вручено удостоверение губернатора.

"Вступая в должность губернатора Приморского края, клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и Устав Приморского края, верно служить народу", — произнес Кожемяко слова присяги.