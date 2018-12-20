Экипаж МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС Сергеем Прокопьевым, астронавтом НАСА Сереной Ауньон и астронавтом Европейского космического агентства Александером Герстом приземлился в Казахстане. С собой космонавты привезли специальный контейнер, который уже сегодня будет передан ФСБ, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщили в Центре управления полетами (ЦУП), экипаж приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Корабль отстыковался от Международной космической станции в 04:40 по московскому времени, после чего приступил к снижению, разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорел в плотных слоях атмосферы.

Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак продолжают работу на МКС.

В настоящее время все члены экспедиции эвакуированы специалистами наземных групп.

Следующая экспедиция на МКС запланирована на 1 марта на корабле "Союз МС-12".