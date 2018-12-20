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20 декабря 201809:00

Кладезь опасных бактерий: в подмосковной Рузе изъято 10 тонн контрафактного сыра

В подмосковной Рузе правоохранители изъяли 10 тонн контрафактного сыра. Он был заражен опасными бактериями, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 

По ее словам, сотрудники одной из организаций, занимающихся оптовой продажей молочных продуктов, приобрели партию некачественного сырного продукта. Они переплавили его и вновь расфасовали по упаковкам с логотипами известных торговых марок. Обнаружено свыше 10 тонн такой продукции. Она представляет угрозу для жизни потребителей.

В изъятых образцах фальсификата лабораторное исследование выявило бактерии группы кишечной палочки. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности", передает ТАСС.

Директоров и учредителей фирмы, а также рабочий персонал и бухгалтера в настоящий момент допрашивают следователи. В Роспотребнадзор направлен запрос о приостановлении деятельности данной организации. Сетевым фирмам, куда сбывалась некачественная сырная продукция, направлено требование убрать товар с прилавков, сообщили в СК.

Какое количество сыра уже продано, представители правоохранительных органов не уточнили.

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