Вернувшегося с орбиты Сергея Прокопьева допросят следователи

В связи с появлением отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" сотрудники следствия и служба безопасности Роскосмоса возьмут показания с российского космонавта Сергея Прокопьева, вернувшегося с МКС, передает РИА Новости. Ранее российский космонавт Олег Артемьев уже дал показания по данному вопросу.

Экипаж привез на Землю изолирующие контейнеры, в которых содержатся пробы из отверстия "Союза МС-09", взятые во время выхода в открытый космос, а также образцы микрометеоритной защиты корабля.

Как сообщалось ранее, при обнаружении утечки воздуха из корабля "Союз МС-09" и отверстия от сверла Артемьев и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на борту МКС.