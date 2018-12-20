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20 декабря 201809:37

Вернувшегося с орбиты Сергея Прокопьева допросят следователи

В связи с появлением отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" сотрудники следствия и служба безопасности Роскосмоса возьмут показания с российского космонавта Сергея Прокопьева, вернувшегося с МКС, передает РИА Новости. Ранее российский космонавт Олег Артемьев уже дал показания по данному вопросу.

Экипаж привез на Землю изолирующие контейнеры, в которых содержатся пробы из отверстия "Союза МС-09", взятые во время выхода в открытый космос, а также образцы микрометеоритной защиты корабля.

Как сообщалось ранее, при обнаружении утечки воздуха из корабля "Союз МС-09" и отверстия от сверла Артемьев и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на борту МКС.

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