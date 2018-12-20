Велоспорт. Дюмулен, Йейтс и Нибали выступят на Джиро-2019

Первый в сезоне велосипедный Гранд-тур – гонка "Джиро д'Италия", — потихоньку набирает звездный состав. Об участии в итальянской многодневке сообщили голландец Том Дюмулен, выигравший "Джиро" в 2017 году и чемпион испанской "Вуэльты-2018" британец Саймон Йейтс.

Руководство команды Sunweb, за которую выступает Дюмулен, долгое время не объявлялло состав на "Джиро-2019", да и сам голландец был готов пропустить одну из любимых гонок ради "Тур де Франс". Но, в конце концов, чемпион-2017 подтвердил свой приезд в Италию.

"Мы долго думали о "Тур де Франс", но у "Джиро д'Италия" хороший маршрут в следующем году, — цитирует Дюмулена VeloNews. – Я люблю Италию, мне нравится маршрут, и я люблю гонки. Так что это будет моей главной задачей".

Йейтс на "Джиро-2018" лидировал почти две недели, но в итоге провалил концовку и завершил многодневку на 21-м месте: "Я с нетерпением жду возвращения на "Джиро" в следующем году. Это гонка, от которой у меня остались и отличные воспоминания, и горькое послевкусие. Я хочу вернуться туда, чтобы закончить работу".

Участие в двух Гран-турах следующего сезона – домашней "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" – также подтвердил ведущий итальянский гонщик команды Bahrain Merida Винченцо Нибали.