Компании Дерипаски без санкций? Акции взлетели, алюминий рухнул

На фоне обещаний США отменить санкции в отношении "Русала" акции российского алюминиевого гиганта при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 25% — до 2,8 гонконгского доллара за акцию, передает ТАСС.

При этом цены на сам алюминий начали значительно снижаться. Так, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов стоимость фьючерсов на алюминий с поставкой через три месяца упала на 0,9% — до 1910 долларов за тонну, сообщает РИА Новости.

Накануне Министерство финансов США направило Конгрессу уведомление о намерении в течение 30 дней снять санкции в отношении En Group, UC Rusal и ОАО "ЕвроСибЭнергo", объяснив это произошедшей в компаниях "существенной реструктуризацией активов и изменением структуры корпоративного управления". Сам Олег Дерипаска при этом останется под санкциями, а его активы будут заморожены.