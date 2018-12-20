Трамп перешел к новой фазе в Сирии, но не сказал, к какой именно

США начали полный вывод войск из Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Речь идет о возвращении на американскую землю около двух тысяч человек. В своем Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что единственной целью пребывания военных США в Сирии была победа над ИГИЛ (запрещена в России), и она достигнута. Теперь Белый дом якобы приступает к новой фазе операции, но какой именно, не уточняется.

Неожиданное и, похоже, абсолютно самостоятельное решение Трампа наперекор всем. Ведь против вывода войск из Сирии был и совет по нацбезопасности, и Пентагон, и Госдеп. Но президент США настоял на своем.

Сейчас в Сирии около двух тысяч американских военных, которые теперь должны покинуть страну в срок до трех месяцев. Сотрудники Госдепа, которых ранее забросили на север Сирии в районы подконтрольные курдам, эвакуируются в течение суток. Отдав важнейший приказ, меняющий конфигурацию на Ближнем Востоке, Трамп не стал проводить пресс-конференцию, а записал видеообращение и выложил его в Twitter.

"Мы длительное время сражались в Сирии. Я являюсь президентом почти два года, и мы уже продвинулись и победили ИГИЛ. Мы нанесли по ним сокрушительный удар. Мы отвоевали территорию, и теперь настало время для наших войск вернуться домой", — заявил Трамп.

Главный месседж, что солдаты возвращаются домой, дублировался в ролике текстом. Но сенаторы широкий предрождественский жест президента не оценили. Обычно непримиримые противники демократы и республиканцы в случае с выводом американских войск из Сирии выступили единым фронтом и атаковали Трампа.

"Войска из Ирака тоже выводили вопреки советам военных. Я тогда сказал, что генерал Обама плохой генерал. Не думаю, что генерал Трамп окажется лучше", — считает сенатор конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм.

Еще до прихода Трампа стратегически США не добились в Сирии намеченных целей. Свергнуть президента Башара Асада, о чем открыто говорили политики в Вашингтоне, не удалось, отряды ИГИЛ и разношерстные группы боевиков были уничтожены в результате ударов российских ВКС, работы российских сил специальных операций и военных успехов сирийской армии. Но уходить с укрепленных баз, где войска США находились незаконно, никто не собирался.

Едва ли не единственным, кто поддержал Трампа, стал сенатор Рэнд Пол. "Впервые в истории у нас есть президент, у которого хватило смелости объявить о победе и вернуть войска домой, — заявил сенатор Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол. — Множество скептиков с обеих партий всегда хотят оставаться. Поэтому США присутствуют везде. Наши войска находятся во многих странах. Мы сражаемся повсюду, потому что никто не знает, как объявить о победе. Я полностью поддерживаю заявление президента".

Теперь все силы истеблишмента будут брошены на то, чтобы президент США изменил шокировавшее всех решение. А в Пентагоне уже гадают, что будет дальше. Трамп уже как-то говорил, что его инстинкт ему подсказывает, что уходить надо и из Афганистана.