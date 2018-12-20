Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли получил бутылкой по голове во время матча

Матч Кубка английской лиги между лондонскими "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" был омрачен выходкой одного из фаната. Брошенная с трибуны пластиковая бутылка угодила в голову полузащитнику "Тоттенхэма" Деле Алли.

Алли забил один из двух мячей в ворота "Арсенала" и закрепил победу "шпор" со счетом 2:0. "Тоттенхэм" впервые за 8 лет победил "Арсенал" в гостях, и этот выигрыш позволил ему выйти в полуфинал Кубка лиги.

На 73 минуте с трибуны вылетела пластиковая бутылка, угодившая в голову Алли. Футболист избежал серьезного повреждение. Полиция пытается с помощью видеотехники вычислить бросавшего бутылку. Хулигану грозит тюремный срок и пожизненный запрет на посещение футбольных матчей.