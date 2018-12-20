Революция зарядных устройств. Российский производитель обгоняет весь мир
Зарядное устройство — это адаптер и провод, и ничего больше нельзя придумать. Так думали многие. Но это далеко не так, и обычные зарядные устройства могут стать беспроводными произведениями искусства. Изменить ситуацию на рынке зарядных устройств удалось российской компании Skyway (Скайвей) с новой автомобильной беспроводной зарядкой Skyway Race X. Это магия и отличный подарок, так говорят счастливые пользователи нового устройства.
В современном и быстро меняющемся мире сложно представить себя без смартфона или планшета. Выходя на улицу и забыв телефон дома, мы чувствуем себя как без рук. Даже по дому из комнаты в комнату мы передвигаемся, держа в руках заветную светящуюся коробочку. Да, мы привыкли к этому, но у всех современных гаджетов есть один существенный недостаток: батарея регулярно садится, и нам приходится окружать себя большим количеством различных адаптеров и проводов. Это происходит везде — дома, на работе, в машине. А если батарея смартфона разряжается, а под рукой нет необходимого провода, мы сразу впадаем в панику, ведь очень важно не пропустить деловой звонок или сообщение от любимого человека.
На помощь нам приходят разработчики и производители из разных стран. Первым важным шагом стало соглашение и использование одинаковых разъемов (MicroUSB и USB Type C) зарядки для всех телефонов. Это существенно облегчило нашу жизнь, потому что найти необходимый провод для зарядки можно практически в любом месте, даже в путешествии по другой стране. Но не все производители подписали соглашение, например, компания Apple оставила свой разъем (Lightning), поэтому до недавнего момента все равно приходилось сталкиваться с некоторыми трудностями при поиске провода.
Новым витком стала возможность использования беспроводной зарядки. Кроме того, все производители согласились следовать единому стандарту Qi.
Многие люди уже попробовали и ощутили на себе все прелести удобства использования беспроводных зарядных устройств. Достаточно положить телефон на маленькую подставку, и он автоматически начинает заряжаться. Беспроводные зарядки все больше и прочнее входят в нашу жизнь, они стали появляться в кафе и ресторанах, а в современных офисах эти небольшие подставочки уже встроены в рабочий стол. Производители гаджетов выпускают все новые устройства с этой функцией, и каждый старается опередить конкурентов, уже выпуская модели c возможностью быстрой беспроводной зарядки.
Производители зарядных устройств тоже сражаются за место под солнцем и стараются выпускать все более красивые и современные беспроводные зарядки. Россия не отстает от остального мира. Первой и пока единственной российской компанией, выпускающей стильные и качественные быстрые беспроводные зарядные устройства, стала компания Skyway. В ассортименте компании уже достаточно много различных моделей, но хочется отметить и подробнее рассказать про революционную автомобильную умную беспроводную зарядку Skyway RACE X.
Уникальность данного зарядного устройства — во встроенном инфракрасном датчике, который моментально замечает, что вы подносите телефон к зарядке. Автомобильный держатель автоматически раскрывается для удобного расположения вашего смартфона на подставке. После этого зарядное устройство закрывается и крепко зажимает смартфон. То же самое происходит, когда вы хотите снять телефон с зарядки. Это можно назвать истинной заботой о пользователях смартфонов: никаких лишних проводов, зарядка сама все понимает и держит так, что даже при длительной поездке на многие тысячи километров ваш гаджет будет заряжаться и хорошо закреплен.
Узнав о таком интересном зарядном устройстве, мы решили проверить, насколько заявления пользователей верны, и теперь с уверенностью можем сказать, что Race X — это самое удобное автомобильное устройство из всех, что сейчас присутствуют на Российском рынке.
Специально для нас компания Skyway раскрыла некоторые секреты и рассказала, что уже в следующем году компания планирует выпустить первую в мире автомобильную зарядку с голосовым управлением. Также ведется разработка беспроводного зарядного устройства с возможностью заряжать гаджеты на расстоянии до трех метров. Это поистине революция в сфере зарядных устройств и, что не может не радовать, первыми покупателями станут именно российские пользователи.
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