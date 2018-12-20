Началась Большая пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в российской столице в полдень по московскому времени. Для главы российского государства встреча в таком формате станет 14-й по счету.

В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество российских и зарубежных журналистов — 1700. Ежегодные встречи с прессой Владимир Путин проводит с 2001 года, в последние годы — в декабре. Это и ответы на вопросы, и подведение итогов года. Самой длительной по времени была пресс-конференция 2008 года — 4 часа 40 минут.

Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый", радиостанции "Маяк", "Вести FM", "Радио России", а также сайт Вести.Ru, на сайте Вести.Ru трансляцию можно смотреть с сурдопереводом.