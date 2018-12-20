Космонавта Прокопьева спросят, кто порвал кабель и сделал дырку

При посадке космического корабля "Союз МС-09" пришлось перейти на резервный канал связи. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что предстоит установить, как был поврежден кабель в скафандре связи.

Возможно, российский космонавт Сергей Прокопьев сам случайно повредил кабель связи в скафандре, сказал источник в комментарии РИА Новости.

По его словам, поврежденный кабель Прокопьев обнаружил после закрытия переходных люков между станцией и кораблем, надевая скафандр.

Пока гермошлемы скафандров были открыты, доклады Прокопьева были слышны на Земле через аппаратуру корабля "Союз", но перед разделением корабля на отсеки гермошлемы закрылись, и связь с ЦУП и спасателями вплоть до посадки вел немец Александер Герст.

Посадка "Союза" прошла успешно. Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата. Как сообщалось ранее, они доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки" в космическом корабле.

Следователи и Служба безопасности Роскосмоса собираются взять показания с вернувшегося с МКС российского космонавта Сергея Прокопьева.