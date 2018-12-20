Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 декабря 201811:45

Петербургский анастезиолог насиловал пациенток

Следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении петербургского врача анестезиолога-реаниматолога, который подозревается в изнасиловании пациенток, передает ТАСС.

По данным следствия, 19 декабря 2018 года в одной из петербургских больниц врач анестезиолог-реаниматолог 1960 года рождения, воспользовавшись беспомощностью трех пациенток, находившихся в послеоперационной палате, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух пациенток, а третью изнасиловал. Задержанный госпитализирован из-за ухудшившегося здоровья, он находится под охраной.

Сейчас

12:21

Brent вернулась в сентябрь 17-го

12:05

Началась Большая пресс-конференция Путина

11:51

Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей не признавать новую церковь Украины

11:34

В московском метро открылась новая станция - "Беломорская"

09:23

Вернувшегося с орбиты Прокопьева допросят

08:30

Экипаж МКС приземлился в Казахстане

08:17

Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Началась Большая пресс-конференция Путина

Началась Большая пресс-конференция Путина

17 минут назад
Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей не признавать новую церковь Украины

Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей не признавать новую церковь Украины

16 минут назад
Трамп перешел к новой фазе в Сирии, но не сказал, к какой именно

Трамп перешел к новой фазе в Сирии, но не сказал, к какой именно

1 час назад
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция

27 минут назад
Космонавта Прокопьева спросят, кто порвал кабель и сделал дырку

Космонавта Прокопьева спросят, кто порвал кабель и сделал дырку

43 минуты назад
70-летняя учительница взяла класс в заложники из боязни увольнения по возрасту

70-летняя учительница взяла класс в заложники из боязни увольнения по возрасту

53 минуты назад
Компании Дерипаски без санкций? Акции взлетели, алюминий рухнул

Компании Дерипаски без санкций? Акции взлетели, алюминий рухнул

2 часа назад
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Сурдоперевод. Прямая трансляция

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Сурдоперевод. Прямая трансляция

25 минут назад
Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

Аишу Незаметдинову спасет операция на сердце

21 час назад
Самый большой и самый маленький транспортный налог. Рейтинг регионов

Самый большой и самый маленький транспортный налог. Рейтинг регионов

1 час назад
Российские спасатели везут в Донбасс новогодние подарки

Российские спасатели везут в Донбасс новогодние подарки

7 часов назад
Туристов перестанут пускать на колоннаду Исаакиевского собора

Туристов перестанут пускать на колоннаду Исаакиевского собора

1 час назад
"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

"Чтобы понять оперу, нужно движение души": Иван Кожинов о романсах Чайковского и классической попсе

19 часов назад
Финал уже сегодня: узнай имена победителей

Финал уже сегодня: узнай имена победителей

19 часов назад
Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

Какие бизнес-задачи помогут решить интеллектуальные платформы

19.12.2018 11:45
Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

Джулиан Дассен исполнит хиты своего отца в Доме музыки

17.12.2018 12:25
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

17.12.2018 12:22
В московском метро открылась новая станция - "Беломорская"

В московском метро открылась новая станция - "Беломорская"

27 минут назад
Болезнь Альцгеймера могут начать лечить ультразвуком

Болезнь Альцгеймера могут начать лечить ультразвуком

32 минуты назад
Петербургский анастезиолог насиловал пациенток

Петербургский анастезиолог насиловал пациенток

37 минут назад
Парадокс супергероев: почему им покорны все возрасты

Парадокс супергероев: почему им покорны все возрасты

1 час назад
18 лет строгого режима: в Хабаровске вынесен приговор убийце пауэрлифтера

18 лет строгого режима: в Хабаровске вынесен приговор убийце пауэрлифтера

1 час назад
В Лапландии заработал ледяной отель

В Лапландии заработал ледяной отель

2 часа назад
Дебаты по Brexit: Мэй обозвали в парламенте глупой женщиной

Дебаты по Brexit: Мэй обозвали в парламенте глупой женщиной

2 часа назад
Москву окутал аромат свежих ёлок

Москву окутал аромат свежих ёлок

2 часа назад
Мусорная реформа: как изменится утилизация отходов в России в 2019 году

Мусорная реформа: как изменится утилизация отходов в России в 2019 году

2 часа назад
В России назвали самые угоняемые машины в этом году

В России назвали самые угоняемые машины в этом году

2 часа назад
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

3 часа назад
Вулкан Шивелуч вновь выбросил многокилометровый столб пепла

Вулкан Шивелуч вновь выбросил многокилометровый столб пепла

4 часа назад
Марию Бутину посетили российские дипломаты

Марию Бутину посетили российские дипломаты

6 часов назад
Президент Трамп заявил о победе США над ИГ

Президент Трамп заявил о победе США над ИГ

9 часов назад
Президент Бразилии вновь обвинен в коррупции

Президент Бразилии вновь обвинен в коррупции

10 часов назад
В Москве представили фотоальбом "Мусульмане России"

В Москве представили фотоальбом "Мусульмане России"

11 часов назад
На стражу безопасности "Аэрофлота" заступили шалайки

На стражу безопасности "Аэрофлота" заступили шалайки

11 часов назад
Патриарх Кирилл назвал самозванцами новых украинских раскольников

Патриарх Кирилл назвал самозванцами новых украинских раскольников

11 часов назад
Хакеры слили в "Нью-Йорк Таймс" тайную переписку европейских дипломатов

Хакеры слили в "Нью-Йорк Таймс" тайную переписку европейских дипломатов

12 часов назад
Дмитрий Песков: в мире на нескольких фронтах идет информационная война

Дмитрий Песков: в мире на нескольких фронтах идет информационная война

12 часов назад
637
Дейнего: Киев уклоняется от "новогоднего перемирия"

Дейнего: Киев уклоняется от "новогоднего перемирия"

14 часов назад
США внесли в санкционные списки 18 человек, в том числе Чепигу и Мишкина

США внесли в санкционные списки 18 человек, в том числе Чепигу и Мишкина

14 часов назад
Участник батальона "Аскер" спрятал в Крыму 12 кило тротила

Участник батальона "Аскер" спрятал в Крыму 12 кило тротила

14 часов назад
Просто по номеру телефона: перевод денег становится максимально простым и удобным

Просто по номеру телефона: перевод денег становится максимально простым и удобным

15 часов назад
Собянин взял ситуацию на хлебозаводе "Черкизово" под личный контроль

Собянин взял ситуацию на хлебозаводе "Черкизово" под личный контроль

15 часов назад
Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и не заплатил за прокат лошадей

16 часов назад
101-летнюю москвичку обокрали почти на 300 тысяч рублей

101-летнюю москвичку обокрали почти на 300 тысяч рублей

16 часов назад
Пейсли: история одного из самых трендовых узоров

Пейсли: история одного из самых трендовых узоров

16 часов назад
Юлиан и Анастасия: нетайный роман

Юлиан и Анастасия: нетайный роман

18 часов назад
Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

Екатерина Семенчук - о новогоднем концерте и любимых партиях

17.12.2018 22:50
"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

"Тайны следствия" продолжаются: в новом сезоне зрителей ждет немало сюрпризов

17.12.2018 18:20