В московском метро открылась новая станция - "Беломорская"

В столице торжественно открыли станцию метро "Беломорская" Замоскворецкой линии. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил, что это большое событие для жителей Ховрина и Левобережного района, сообщает ТАСС.

"На перспективных планах она была обозначена еще в 60-х годах, не прошло и 60 лет, как эта станция появилась", — рассказал градоначальник.

"Беломорская" расположилась между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино". Работы по ее строительству начались в сентябре 2016 года, осложняло ситуацию то, что возводить станцию приходилось на действующем участке линии. Облицовку стен и потолка строители вели по ночам после прекращения движения поездов.