Патриарх Кирилл призвал глав православных церквей не признавать новую церковь Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал глав других православных церквей не признавать "новосозданную псевдоцерковную структуру" на Украине и "не вступать с ней в общение". Обращение патриарха размещено на сайте Московского патриархата.

Проведение на Украине объединительного собора нанесло тяжелую рану каноническому православию. Патриарх указал, что в соборе участвовали "лжеепископы раскольнического Киевского патриархата и другой неканонической структуры – Украинской автокефальной православной церкви", в то время как каноническая Украинская православная церковь отказалась от участия в мероприятии, сочтя его "незаконным собранием".

Кирилл подчеркнул, что украинская автокефалия была инициирована главой светской власти на Украине в собственных политических целях. Президент Украины Петр Порошенко не только присутствовал на этом соборе, но и "восседал" в его президиуме. Кроме того, в соборе принял участие спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Собор патриарх назвал незаконным сборищем и свершившимся актом вопиющего беззакония, который Константинополь преподносит как объединение украинского православия.