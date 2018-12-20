"МанЮнайтед" выделит тренеру Сульшеру на трансферы 56 млн евро

Новый главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер получит от руководства кредит в размере 50 млн фунтов стерлингов (56 млн евро) на покупку двух-трех игроков в зимнее трансферное окно. Норвежец заменил на посту тренера "МЮ" португальца Жозе Моуринью.

Манкунианцы намерены приобрести как минимум двух игроков, сообщает еженедельник "Футбол". Главными кандидатами на усиление эксперты называют защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда и хавбека "Ювентуса" Дугласа Косту. Впрочем, если не удастся приобрести этих конкретных футболистов, то список кандидатов может и расшириться.

"МанЮнайтед" идет в турнирной таблице премьер-лиги на 6-м месте с 19 очках отставания от лидирующего "Ливерпуля", а от четвертой строчки, гарантирующей участие в следующей Лиге чемпионов, манкунианцы отстают на 11 турнирных баллов.