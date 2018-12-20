Владимир Путин: реальные доходы населения в 2018 году вырастут на 0,5 процента

Открывая Большую пресс-конференцию, Владимир Путин подвел экономические итоги года. По его словам, реальные доходы населения в 2018 году вырастут на 0,5 процента. Президент выразил надежду, что эта тенденция — на рост реальных доходов — продолжится.

Глава государства привел ряд экономических показателей. Так, ВВП вырос на 1,7 процента, промышленное производство росло более быстрыми темпами по сравнению с прошлым годом — по итогам года прогнозируется 3 процента, инвестиции в основной капитал составили 4,1 процента.

Профицит бюджета в 2018 году составит около 2,1 процента ВВП. Инфляция выйдет за ориентир Центробанка и составит 4,1 процента по итогам 2018 года.

Золотовалютные резервы выросли более чем на 7 процентов и достигнут 464 миллиардов долларов.